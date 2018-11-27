"Суд" у Криму заарештував командира затриманого в Азовському морі катера "Бердянськ"

Ілюстративне фото (Уніан)

Під час засідання Мокряк уточнив, що є лейтенантом і командиром "Бердянська"

"Київський райсуд Сімферополя" призначив два місяці арешту затриманому РФ українському військовослужбовцю Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянськ". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Під час засідання Мокряк уточнив, що є лейтенантом і командиром "Бердянська".

"Обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 25 січня", - заявив суддя.

Зазначимо, сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму йде "суд" над затриманими РФ українськими моряками.

"Київський райсуд Сімферополя" заарештував на два місяці першого з затриманих українських моряків Володимира Варимеза. Його звинуватили за ч. 3 ст. 322 КК РФ "Незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування". Український моряк провину не визнав.

"Суд" окупантів також заарештував на два місяці другого українського моряка Сергія Цибізова і старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Оприска, матроса буксира "Яни Капу" Віктора Беспальченка, Юрія Будзила і старшого матроса буксира "Яни Капу" Володимира Терещенка. Як повідомляється, зараз Будзила етапують до будівлі управління ФСБ для пред'явлення обвинувачення і допиту.