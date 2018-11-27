ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Суд" у Криму заарештував командира затриманого в Азовському морі катера "Бердянськ"

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 19:18
"Суд" у Криму заарештував командира затриманого в Азовському морі катера "Бердянськ"
Ілюстративне фото (Уніан)

Під час засідання Мокряк уточнив, що є лейтенантом і командиром "Бердянська"

"Київський райсуд Сімферополя" призначив два місяці арешту затриманому РФ українському військовослужбовцю Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянськ". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Під час засідання Мокряк уточнив, що є лейтенантом і командиром "Бердянська".

"Обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 25 січня", - заявив суддя.

Зазначимо, сьогодні, 27 листопада, в окупованому Криму йде "суд" над затриманими РФ українськими моряками.

"Київський райсуд Сімферополя" заарештував на два місяці першого з затриманих українських моряків Володимира Варимеза. Його звинуватили за ч. 3 ст. 322 КК РФ "Незаконне перетинання кордону, вчинене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування". Український моряк провину не визнав.

"Суд" окупантів також заарештував на два місяці другого українського моряка Сергія Цибізова і старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Оприска, матроса буксира "Яни Капу" Віктора Беспальченка, Юрія Будзила і старшого матроса буксира "Яни Капу" Володимира Терещенка. Як повідомляється, зараз Будзила етапують до будівлі управління ФСБ для пред'явлення обвинувачення і допиту.

У Брюселі обговорюють можливість збільшення військових кораблів в Чорному морі У найближчий час очікується реакція Північноатлантичної ради на ситуацію в Азовському морі, - Парубій
Новини України Керченский мостСудагресія РФКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся