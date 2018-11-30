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Порошенко: для Путина не существует "красных линий"

Новости » Политика    30.11.2018 - 13:49
Порошенко: для Путина не существует "красных линий"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для президента Российской Федерации Владимира Путина не существует "красных линий". Об этом он заявил в интервью Sky News, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

По словам Порошенко, он ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной и организации давления для деэскалации ситуации и освобождения украинских моряков.

"Уже видел реакцию президента США Дональда Трампа - он написал в Твиттере, что принял решение, если Путин не отреагирует на просьбу об освобождении солдат, отменит их встречу. И я думаю это реакция, где Путин в полной изоляции. После химической атаки в Великобритании, после террористической атаки MH17, агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих ужасных вещей - Путин в изоляции", - заявил Порошенко.

Он также акцентировал на необходимости организовать давление, чтобы вернуть Россию к цивилизованному миру. Порошенко отметил, что никто не знает, где Путин появится завтра.

"Возможно, что Путин примет решение защищать "Северный поток-2", и поэтому решит атаковать страны Балтии, Скандинавские страны. Для Путина не существует "красных линий", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Порошенко, от отмены выборов из-за военного положения выиграет только Путин. Отметим, в 10 областях Украины до 26 декабря ввели военное положение из-за ситуации в Керченском проливе.

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