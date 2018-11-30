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Порошенко: для Путіна не існує "червоних ліній"

Новини » Політика    30.11.2018 - 13:49
Порошенко: для Путіна не існує "червоних ліній"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенка очікує від міжнародної спільноти солідарності з Україною

Президент України Петро Порошенко заявив, що для президента Російської Федерації Володимира Путіна не існує "червоних ліній". Про це він заявив в інтерв’ю Sky News, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

За словами Порошенка, він очікує від міжнародної спільноти солідарності з Україною і організації тиску для деескалації ситуації та звільнення українських моряків.

"Вже бачив реакцію президента США Дональда Трампа - він написав у Твіттері, що прийняв рішення, якщо Путін не відреагує на прохання про звільнення солдатів, скасує їхню зустріч. І я думаю це реакція, де Путін в повній ізоляції. Після хімічної атаки у Великій Британії, після терористичної атаки MH17, агресії на сході моєї країни, після Сирії, після всіх цих жахливих речей - Путін в ізоляції", - заявив Порошенко.

Він також наголосив на необхідності організувати тиск, щоб повернути Росію до цивілізованого світу. Порошенко зазначив, що ніхто не знає, де Путін з’явиться завтра.

"Можливо, що Путін прийме рішення захищати "Північний потік-2", і тому вирішить атакувати країни Балтії, Скандинавські країни. Для Путіна не існує "червоних ліній", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Порошенка, від скасування виборів через воєнний стан виграє лише Путін. Зазначимо, в 10 областях України до 26 грудня ввели воєнний стан через ситуацію в Керченській протоці.

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