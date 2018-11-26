Порошенко проводит телефонные переговоры с Меркель

Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко проводит телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель из-за ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко в Facebook.

"Только что начался телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и Меркель по телефону обсудят российскую атаку на украинские корабли.

Отметим, вчера, 25 декабря, Российская Федерация атаковала украинские корабли в Азовском море, в частности, были захвачены три украинских корабля. Также сообщалось о пострадавших украинских моряках.

Из-за действий РФ Порошенко вчера созвал заседание военного комитета, после которого состоялось заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президенту предложили ввести военное положение в Украине.

На данный момент обнародован соответствующий указ Порошенка, который комитет Рады уже поддержал, на 16:00 назначено заседание Рады. Ожидается, что участие в заседании примет Порошенко.