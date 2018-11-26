Порошенко проводить телефонні переговори з Меркель

Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко та Меркель обговорили ситуацію в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко проводить телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря глави держави Святослава Цеголко у Facebook.

"Щойно почалася телефонна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко і Меркель по телефону обговорять російську атаку на українські кораблі.

Відзначимо, вчора, 25 грудня, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі, зокрема, були захоплені три українських кораблі. Також повідомлялося про постраждалих українських моряків.

Через дії РФ Порошенко вчора скликав засідання військового комітету, після якого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому президенту запропонували ввести воєнний стан в Україні.

На даний момент оприлюднено відповідний указ Порошенка, який комітет Ради вже підтримав, на 16:00 призначено засідання Ради. Очікується, що участь в засіданні візьме Порошенко.