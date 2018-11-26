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Порошенко проводить телефонні переговори з Меркель

Новини » Політика    26.11.2018 - 15:32
Порошенко проводить телефонні переговори з Меркель
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко та Меркель обговорили ситуацію в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко проводить телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря глави держави Святослава Цеголко у Facebook.

"Щойно почалася телефонна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав він.

Порошенко проводить телефонні переговори з Меркель

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко і Меркель по телефону обговорять російську атаку на українські кораблі.

Відзначимо, вчора, 25 грудня, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі, зокрема, були захоплені три українських кораблі. Також повідомлялося про постраждалих українських моряків.

Через дії РФ Порошенко вчора скликав засідання військового комітету, після якого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому президенту запропонували ввести воєнний стан в Україні.

На даний момент оприлюднено відповідний указ Порошенка, який комітет Ради вже підтримав, на 16:00 призначено засідання Ради. Очікується, що участь в засіданні візьме Порошенко.

Порошенко та Меркель сьогодні обговорять ситуацію в Азовському морі Оприлюднено указ Порошенка про запровадження воєнного стану
Новини України Порошенко ПетроАнгела Меркель
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