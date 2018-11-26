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Порошенко проводить переговори з президентом Польщі

Новини » Політика    26.11.2018 - 13:21
Порошенко проводить переговори з президентом Польщі
Фото: Петро Порошенко і Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Деталі переговорів Порошенка з Дудою не повідомляються

Президент України Петро Порошенко проводить переговори з польським лідером Анджеєм Дудою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост його прес-секретаря Святослава Цеголко у Facebook.

За словами Цеголка, Порошенко проводить переговори з президентом Польщі. Інші деталі поки не повідомляються.

Порошенко проводить переговори з президентом Польщі

Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО. Крім того, Порошенко і Столтенберг обговорили агресію Росії, а також введення режиму воєнного стану в Україні.

Відзначимо, до цього прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інцидент з кораблями Військово-морських сил України, який супроводжувався їх захопленням, був "дуже небезпечною провокацією". Крім того, він зазначив, що дане питання вимагає особливого розгляду на засіданні Ради безпеки ООН, яке заплановано на сьогоднішній вечір. Сьогодні стало відомо, що посли країн-членів Європейського союзу 26 або 27 листопада обговорять ситуацію в Азовському морі і Керченській протоці.

 

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