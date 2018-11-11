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Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном по "выборам" в ОРДЛО

Новости » Политика    11.11.2018 - 18:42
Фото: переговоры относительно "выборов" на оккупированном Донбассе (fb.com /svyatoslav.tsegolko)
Фото: переговоры относительно "выборов" на оккупированном Донбассе (fb.com /svyatoslav.tsegolko)

Выборы на оккупированном Донбассе проходят сегодня, 11 ноября

Президент Украины Петр Порошенко в Париже сейчас проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-секретаря президента Святослава Цеголка в Facebook.

Как сообщается, президент, в частности, обсуждает с лидерами Германии и Франции ситуацию относительно так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе, которые происходят сегодня, 11 ноября 2018 года.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном по &quot;выборам&quot; в ОРДЛО

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Польши призвало ввести санкции против организаторов так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Североатлантическом альянсе (НАТО) заявили, что НАТО не признает "выборы" в самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республиках".

Добавим, что сегодня, 11 ноября, на оккупированной территории Донбасса проходят так называемые "выборы" главарей самопровозглашенных "Луганской/Донецкой народных республик".

Отметим, в СБУ сообщили, что для повышения явки на "выборы" на "избирательных участках" оккупанты организовали пункты по продаже дешевой еды.

Польша призвала к санкциям против организаторов "выборов" в ОРДЛО На "избирательных участках" на Донбассе организовали пункты продажи дешевой еды, - СБУ
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