Порошенко провел телефонный разговор с Костенко

Порошенко заявил, что Костенко отбыл наказание в России незаконно

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 3 августа, провел телефонный разговор с уволенным из российской колонии крымским активистом Александром Костенко. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Президент назвал наказание, которое Костенко отбыл в российской колонии, незаконным. Также заметил, что Александр поблагодарил всех, кто его поддерживал в годы заключения.

"Он большой молодец. Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его уверенную проукраинскую позицию. Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле", - написал Порошенко.

Напомним, 3 августа 2018 года Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана.

Как сообщила нардеп Ирина Геращенко, Костенко в сопровождении советника МИД по консульским вопросам Геннадия Брескаленко отправился в Москву в посольство Украины в РФ. После этого в сопровождении двух украинских дипломатов Александра Костенко вернут в Киев.