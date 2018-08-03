Кримський політв'язень Кремля Костенко вийшов з російської колонії

Костенко вийшов з російської колонії у Кіровській області

Кримський активіст Олександр Костенко, політв’язень Кремля вийшов на свободу з російської виправної колонії. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Костенка заарештували з лютому 2015 року та судили за те, що начебто він напав на співробітника "Беркуту" під час Євромайдану. Костенко відбував покарання в російській колонії №5, що в Кірово-Чепецьку Кіровської області.

"В грудні 2014 повернувся з материкової частини України на анексований півострів. В той самий час колишній співробітник кримського "Беркуту", який на той момент вже працював в окупаційних силових структурах Криму звернувся із заявою в ФСБ, що Олександр Костенко кинув у нього камінь під час Євромайдану, коли той знаходився при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку", - написала Денісова.

За словами омбудсмена, наразі Костенко він вже під захистом української влади. Олександр перебуває з українським консулом і прямує до Москви в посольство України в РФ. Тепер звільнений політв'язень під юрисдикцією України.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова повідомила 2 серпня, що отримала листа від омбудсмена РФ Тетяни Москалькової про її візит до Олега Сенцова, який відбувся ще 28 червня цього року.