МЗС: Костенко відбув незаконний термін в Росії

МЗС вимагає від Росії звільнити всіх українських полтів'язнів

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували вихід на волю кримського активіста, політв'язня Кремля Олександра Костенка, заявивши, що своє покарання у російській колонії він відбував незаконно. Про це повідомила речник міністерства Мар'яна Беца у Twitter.

Крім того, Україна вчергове нагадала Російській Федерації (РФ) про вимогу звільнити всіх українських політв'язнів.

"Вийшов на волю Олександр Костенко. Відбув незаконний термін в РФ. Вкотре вимагаємо від Росії звільнення всіх політв'язнів, боремось за кожного", - написала Беца.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 серпня кримський активіст Олександр Костенко, політв’язень Кремля вийшов на свободу з російської виправної колонії. Костенка заарештували у лютому 2015 року та судили за те, що начебто він напав на співробітника "Беркуту" під час Євромайдану. Костенко відбував покарання в російській колонії №5 в Кірово-Чепецьку Кіровської області.

Додамо, що 1 серпня 2018 року український омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Верховоного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль Хусейна, щоб той сприяв візитам міжнародних організації до українських політв'язнів, які голодують.