Порошенко провів телефонну розмову з Костенком

Порошенко заявив, що Костенко відбув покарання у Росії незаконно

Президент України Петро Порошенко у п'ятницю, 3 серпня, провів телефонну розмову зі звільненим з російської колонії кримським активістом Олександром Костенком. Про це глава держави повідомив у Twitter.

Президент назвав покарання, яке Костенко відбув у російській колонії, незаконним. Також зауважив, що Олександр подякував усім, хто його підтримував у роки ув'язнення.

"Він великий молодець. Незаконне ув'язнення і роки важких випробувань не похитнули його твердої проукраїнської позиції. Олександр вдячний кожному, хто боровся за нього. Чекаємо його на рідній землі", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 3 серпня 2018 року Олександр Костенко вийшов на волю із російської колонії №5 у Кірово-Чепецьку Кіровської області. Костенка заарештували у лютому 2015 року та судили за те, що начебто він напав на співробітника "Беркуту" під час Євромайдану.

Як повідомила нардеп Ірина Геращенко, Костенко у супроводі радника МЗС з консульських питань Геннадія Брескаленка вирушив до Москви до посольства України в РФ. Після цього у супроводі двох українських дипломатів Олександра Костенка повернуть до Києва.