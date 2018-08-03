Звільненому з колонії РФ активісту Костенку дадуть тимчасове житло у Києві

Костенку нададуть тимчасовий гуртожиток у Києві

Кримському активісту Олександру Костенку, звільненому з російської колонії у п'ятницю, 3 серпня, нададуть тимчасове житло у Києві. Про це повідомила у Facebook віце-спікер Верховної ради України, народний депутат Ірина Геращенко.

За її словами, Україна готувалася заздалегідь до звільнення політв'язня Кремля Костенка. Так, було вчасно направлено всі дипломатичні ноти і листи в усі відповідні органи і структури Росії. І вже сьогодні зранку українські дипломати забрали Олександра з колонії №5 у Кірово-Чепецьку Кіровської області.

"МЗС, я як уповноважений президента в мінській гуманітарній групі і омбудсмен Людмила Денісова за дорученням президента П. Порошенка зазделегідь готувалися до цієї дати, усвідомлюючи, що з боку РФ можуть бути "сюрпризи". Зараз з ним радник з консульських питань Геннадій Брескаленко. На нашій дипломатичній автівці вони їдуть до Москви, де ночуватимуть у посольстві", - повідомила Геращенко.

Також вона додала, що зараз держсекретар МЗС Андрій Заєць перебуває на постійному контакті з дипломатами. Після перебування у посольстві України в Росії у супроводі двох українських дипломатів Олександра Костенка повернуть до Києва.

"Сподіваюся, на україно-російському кордоні обійдеться без пригод і вже скоро Олександр буде в Україні. Президент України зранку поінформований про звільнення українського активіста. Також ми подбали про те, що кримському активісту немає де зупинитися в Києві. Йому нададуть тимчасовий гуртожиток і, сподіваюся, дуже своєчасною буде виплата від уряду", - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, 3 серпня 2018 року Кримський активіст Олександр Костенко, політв’язень Кремля вийшов на свободу з російської виправної колонії. Костенка заарештували у лютому 2015 року та судили за те, що начебто він напав на співробітника "Беркуту" під час Євромайдану. Костенко відбував покарання в російській колонії №5 в Кірово-Чепецьку Кіровської області.