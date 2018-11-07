У Порошенко прокомментировали возможный проект Луценко и Кличко

Фото: Юрий Луценко (rada.gov.ua)

У Порошенко заявления о возможном проекте Луценко и Кличко воспринимают спокойно

Генпрокурор Юрий Луценко и мэр Киева Виталий Кличко до выборов президента весной 2019 года остаются в команде Петра Порошенко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра на публику: зачем генпрокурор Юрий Луценко просил депутатов его уволить".

Отметим, Луценко неоднократно заявлял о том, что собирается покинуть должность генпрокурора после президентских выборов весной 2019 года и вернуться в политику. Кроме того, он не исключает, что до выборов в парламент создаст совместную политическую силу с Кличко.

В президентской команде такие заявления Луценко воспринимают спокойно.

"Он член команды президента. До президентских выборов он, как и Кличко - с нами в команде. Но что будет дальше, после президентских выборов - сложно загадывать", - прокомментировал один из соратников Порошенко.

Он также отметил, что на сегодня нет оснований для сомнения в лояльности Луценко и Кличко команде действующего президента.

"Луценко всегда был политиком. И он уже сказал, что собирается вернуться в политику. Как и любой политик, он должен рассматривать для себя вариант "Б", - подытожил собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко намерен участвовать в парламентских выборах. В то же время он отметил, что будет находиться в "команде победителя".

До этого он отказался от участия в избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко.