У Порошенка прокоментували можливий проект Луценка та Кличка

Фото: Юрій Луценко (rada.gov.ua)

У Порошенка заяви про можливий проект Луценка та Кличка сприймають спокійно

Генпрокурор Юрій Луценко і мер Києва Віталій Кличко до виборів президента навесні 2019 року залишаються в команді Петра Порошенка. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на публіку: навіщо генпрокурор Юрій Луценко просив депутатів його звільнити".

Відзначимо, Луценко неодноразово заявляв про те, що збирається залишити посаду генпрокурора після президентських виборів навесні 2019 року і повернутися у політику. Крім того, він не виключає, що до виборів до парламенту створить спільну політичну силу з Кличком.

У президентській команді такі заяви Луценка сприймають спокійно.

"Він член команди президента. До президентських виборів він, як і Кличко - з нами в команді. Але що буде далі, після президентських виборів - складно загадувати", - прокоментував один із соратників Порошенка.

Він також зазначив, що на сьогодні немає підстав для сумніву в лояльності Луценка і Кличка команді чинного президента.

"Луценко завжди був політиком. І він вже сказав, що збирається повернутися в політику. Як і будь-який політик, він повинен розглядати для себе варіант "Б", - підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луценко має намір брати участь у парламентських виборах. У той же час він зазначив, що буде перебувати в "команді переможця".

До цього він відмовився від участі у виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка.