ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Порошенка прокоментували можливий проект Луценка та Кличка

Новини » Політика    07.11.2018 - 10:39
Фото: Юрій Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (rada.gov.ua)

У Порошенка заяви про можливий проект Луценка та Кличка сприймають спокійно

Генпрокурор Юрій Луценко і мер Києва Віталій Кличко до виборів президента навесні 2019 року залишаються в команді Петра Порошенка. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на публіку: навіщо генпрокурор Юрій Луценко просив депутатів його звільнити".

Відзначимо, Луценко неодноразово заявляв про те, що збирається залишити посаду генпрокурора після президентських виборів навесні 2019 року і повернутися у політику. Крім того, він не виключає, що до виборів до парламенту створить спільну політичну силу з Кличком.

У президентській команді такі заяви Луценка сприймають спокійно.

"Він член команди президента. До президентських виборів він, як і Кличко - з нами в команді. Але що буде далі, після президентських виборів - складно загадувати", - прокоментував один із соратників Порошенка.

Він також зазначив, що на сьогодні немає підстав для сумніву в лояльності Луценка і Кличка команді чинного президента.

"Луценко завжди був політиком. І він вже сказав, що збирається повернутися в політику. Як і будь-який політик, він повинен розглядати для себе варіант "Б", - підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луценко має намір брати участь у парламентських виборах. У той же час він зазначив, що буде перебувати в "команді переможця".

До цього він відмовився від участі у виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка.

 

 

Заяву Луценка про відставку було погоджено з Порошенком, - джерело
Новини України Віталий КличкоПорошенко ПетроЮрій Луценко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся