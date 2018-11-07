Игра на публику: зачем генпрокурор Юрий Луценко просил депутатов его уволить

В Верховной Раде отказались увольнять Юрия Луценко (gp.gov.ua)

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что за должность не держится и готов уйти в отставку. Об этом он сообщил в парламенте, представляя отчет по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла в прошлое воскресенье. Депутаты ожидаемо его просьбу не поддержали, провалив ни к чему необязывающее голосование. Зачем генпрокурор просил парламент его уволить и почему Рада на это не пошла – в материале РБК-Украина.

Генеральный прокурор Юрий Луценко во вторник, 6 ноября, с трибуны Верховной рады сообщил, что планирует подать президенту заявление об отставке. И попросил парламент проголосовать за его увольнение уже на этой неделе. Как сказал сам Луценко, "чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется".

"Сегодня подам заявление, а вам решать, Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность", - сказал генпрокурор, чем вызвал аплодисменты в зале.

Заявив о готовности покинуть пост по собственному желанию, Луценко завершил доклад о ходе расследования по нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла в больнице в прошлое воскресенье.

Отчитываясь по этому делу, руководитель ГПУ рассказал о том, что было проделано правоохранительными органами за последние три месяца с момента нападения на Гандзюк, о задержанном организаторе и исполнителях.

Луценко также сообщил о 12 версиях того, кто может быть заказчиком убийства, и возмутился, что одна из этих версий просочилась в прессу стараниями тех, кто, по словам, генпрокурора, "хочет всячески опорочить власть, а не помочь результату следствия".

Накануне в телеграм-канале The Newsroom появилась информация, что возможным посредником в убийстве Екатерины Гандзюк может быть помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский. Тогда как сам Паламарчук заявил, что к ситуации с нападением на Екатерину Гандзюк не имеет никакого отношения.

Помимо возмущений об утечке информации, Луценко также раскритиковал идею депутатов создать парламентскую Временную следственную комиссию для расследования убийства Гандзюк и нападений на других общественных активистов. Организаторам ВСК, по мнению генпрокурора, нужен не результат, а пиар. Юрий Луценко добавил, что не может допустить "двоевластие в стране", которое "приводит к уничтожению правоохранительной системы без доказательств".

Несмотря на возмущения Луценко, парламентарии все же проголосовали за создание следственной комиссии, в которую вошли 19 человек. Возглавил ВСК внефракционный депутат Борислав Береза. Но генпрокурор предупредил, что комиссия не получит доступ к документам расследования, поскольку следствие еще не завершено и вся информация по делу будет засекречена. Лишним предлогом для секретности стала утечка информации в СМИ, уточнил Луценко.

Ход конем

Вице-спикер Ирина Геращенко (БПП) еще в зале сразу после заявления Луценко сказала, что провластная коалиция не поддержит отставку генерального прокурора, но призвала поставить этот вопрос на голосование, чтобы увидеть, что "коалиция не дает на это голоса".

В кадровых вопросах коалиция вообще редко дает голоса, особенно если это касается увольнения. Яркий тому пример - министры АПК и информационной политики, которые написали заявления об отставке еще в мае 2017 года. Исключение сделали, пожалуй, только для Александра Данилюка, уволив его после скандала с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Но как такового голосования за отставку Луценко вчера не было. "Могу поставить только на политическое рейтинговое голосование, а не реальное голосование. Но, если есть такое требование, я поставлю", - нехотя пояснил спикер Андрей Парубий. Ни к чему необязывающее голосование собрало 38 "за", после чего депутаты перешли к вопросу о создании ВСК, против которой выступил Юрий Луценко.

Демарш генпрокурора не стал сюрпризом для президентской команды. И это не было импровизацией, уверяют у Порошенко. По информации РБК-Украина, заявление Луценко об отставке было согласовано с президентом и его ближайшим окружением. И там не особо беспокоились по поводу возможного развития событий. Все, в том числе и сам Луценко, заведомо понимали, что голосов для его отставки в Раде не будет.

"Луценко выглядел намного лучше, чем Аваков (Арсен Аваков, министр внутренних дел, - ред.), который провалил расследование по делу Гандзюк и других активистов. Он держится за должность, Луценко не держится. Это скорее политический шаг. Он показал, что если есть вопросы или недоверие, то он готов уйти", - говорит один из собеседников из команды Порошенко.

Между тем, источники издания в "Народном фронте", одним из лидеров которого является Аваков, расценили заявление генпрокурора как "фарс" и "пиар". "Это не более чем очередной пиар. Он прекрасно понимал, что голосов под его увольнение не будет", - сказал изданию один из "фронтовиков".

Один из влиятельных "фронтовиков" в беседе с РБК-Украина заявил, что Аваков не будет писать заявление об отставке. "Авакову вообще орден дать надо, он расследованием занимается. А Луценко - политик. Хотя, конечно, красавчик, ход хороший. Но голосов за его увольнение не будет", - сказал он.

Еще один источник в парламентской коалиции рассказал изданию, что идею подать в отставку генпрокурор озвучил в узком кругу еще несколько дней назад. "Такую мысль он закидывал еще до смерти Гандзюк. Мотивация - депутаты не дают ему снимать неприкосновенность с регионалов, например, с Вилкула, невозможно работать, пусть Найем руководит следствием по телевизору, и так далее. Он понимал, что голосов не будет, но выглядеть он будет как борец. А тут еще и такой повод. Чистый пиар", - сказал собеседник.

В парламенте Луценко не скупился на эмоции. Во время отчета правоохранителей перед парламентариями между генпрокурором и замглавой фракции "Самопомич" Егором Соболевым разгорелась словесная перепалка. В ответ на критику со стороны Соболева и его коллег по фракции Луценко назвал парламентария "недорослью, у которого диарея мозга выливается прямо в зале". После этого часть депутатов начали скандировать генпрокурору "позор".

С прицелом на будущее

И хотя вчерашние события в Раде с несостоявшейся отставкой генпрокурора в краткосрочной перспективе не имеют никаких последствий, политические дивиденды в будущем Юрий Луценко может получить.

Но вопрос его ухода из ГПУ – это дело времени. Сам Луценко неоднократно заявлял о том, что собирается покинуть должность после президентских выборов в независимости от их исхода. После этого в планах у него вернуться в большую политику и участвовать в парламентских выборах. Сам он не исключает, что к парламентской компании создаст совместную политическую силу с мэром Киева Виталием Кличко.

В президентской команде подобного рода заявления Луценко воспринимают достаточно спокойно. "Он член команды президента. До президентских выборов он, как и Кличко - с нами в команде. Но что будет дальше, после президентских выборов - сложно загадывать", - прокомментировал один из соратников Порошенко, уточнив, что пока нет оснований для сомнения в их лояльности команде.

"Луценко всегда был политиком. И он уже сказал, что собирается вернуться в политику. Как и любой политик он должен рассматривать для себя вариант "Б", - подытожил собседник из команды президента.