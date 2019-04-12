ru
ua

Порошенко прокомментировал телефонный разговор с Зеленским


По его словам, те, кто их слушал, сами сделали свой вывод

Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с кандидатом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод. Об этом он заявил на совместной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, те, кто их слушал, сами дадут оценку.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их сделали и дали соответствующую оценку", - ответил Порошенко.

Напомним, вчера кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону. Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля.

Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля Зеленский не пойдет сдавать анализы экспертам VADA
Читать все новости