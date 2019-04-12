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Порошенко прокоментував телефонну розмову із Зеленським


За його словами, ті, хто їх слухав, самі зробили свій висновок

Президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з кандидатом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок. Про це він заявив на спільній зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, повідомляє РБК-Україна.

За словами Порошенка, ті, хто їх слухав, самі дадуть оцінку. 

"Ви дійсно вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений в тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх зробили і дали відповідну оцінку", - відповів Порошенко.

Нагадаємо, вчора кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський вперше провели спільну розмову у прямому ефірі. Порошенко заявив, що чекає кандидата Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня. Зеленський у свою чергу вийшов на зв'язок телефоном. Він заявив, що наполягає на проведенні дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатівна "Олімпійському" 14 квітня. 

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