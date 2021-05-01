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Порошенко призвал власть отреагировать на санкции России против официальных лиц ЕС

Автор: РБК-Украина

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть отреагировать на санкции России против чиновников Европарламента и Европейской комиссии.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Русская дерзость не имеет границ. Внесение в свой санкционный список официальных лиц ЕС в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений Москвы менять свое поведение. Кремль продолжает сознательно увеличивать уровень напряжения и раскручивать эскалацию", - заявил Порошенко.

По его мнению, ответ Киева на этот шаг против ЕС должен быть четкий и твердый.

"Надо солидаризироваться с трансатлантическим миром в едином фронте осуждения российского агрессора и поддержки наших настоящих друзей", - подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.

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