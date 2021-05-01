ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Гибридная агрессия": МИД Украины отреагировал на санкции России против чиновников ЕС

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 15:13
"Гибридная агрессия": МИД Украины отреагировал на санкции России против чиновников ЕС Фото: МИД Украины критикует санкции России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало решение России ввести санкции против европейских чиновников. Этот шаг Киев считает "гибридной агрессией" РФ.

Об этом сообщили в Twitter МИД.

Украина выразила свою солидарность с восемью гражданами Европейского союза, которым Российская Федерация запретила въезд на территорию России. Такое решение в МИД назвали безосновательным.

"Это решение является еще одним доказательством того, что Россия продолжает проводить гибридную агрессию против демократического мира", - говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что ограничительные меры Кремля не имеют содержательного обоснования и "ненужным образом приводят к дальнейшему ухудшению отношений с Россией".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Санкции
NEWS
Киев вышел из локдауна: что и как работает (список)
Киев вышел из локдауна: что и как работает (список)
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии