Россия запретила въезд для восьми представителей ЕС
Фото: Россия запретила въезд для восьми представителей ЕС (mid.ru)
Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы в отношении шести российских граждан.
В российский санкционный список попали:
- Иварс Аболишин, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ;
- Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;
- Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, Германия;
- Давид Мария Сассоли, глава Европейского парламента;
- Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
- Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;
- Вера Юрова, заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Кроме того, 22 марта Совет ЕС утвердил еще одни санкции против России.
Именно в ответ на данные ограничения Россия приняла решение запретить въезд на территорию страны европейским дипломатам.