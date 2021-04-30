В Евросоюзе заявили о готовности ответить на санкции России

Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на санкции России , введенные в отношении европейских чиновников. В Брюсселе подчеркнули, что Москва избрала путь конфронтации и не стремится исправить двусторонние отношения.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.

"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", - говорится в нем.

Это заявление поддержал глава европейской дипломатии Жозеф Боррель. Он написал в своем Twitter: “Выражаю солидарность с Сассоли, Верой Юровой (европейский комиссар по вопросам юстиции - ред.) и шестью чиновниками, которым Россия запретила въезд”.

Вера Юрова в свою очередь заявила, что "рада оказаться в такой хорошей компании". По ее словам, действия российских властей "заслуживают сильной и постоянной реакции".