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В Евросоюзе заявили о готовности ответить на санкции России

Новина українською → Брюссель, Пятница 30 апреля 2021 23:00
В Евросоюзе заявили о готовности ответить на санкции России Фото: флаг Европейского союза (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на санкции России, введенные в отношении европейских чиновников. В Брюсселе подчеркнули, что Москва избрала путь конфронтации и не стремится исправить двусторонние отношения.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли.

"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", - говорится в нем.

Это заявление поддержал глава европейской дипломатии Жозеф Боррель. Он написал в своем Twitter: “Выражаю солидарность с Сассоли, Верой Юровой (европейский комиссар по вопросам юстиции - ред.) и шестью чиновниками, которым Россия запретила въезд”.

Вера Юрова в свою очередь заявила, что "рада оказаться в такой хорошей компании". По ее словам, действия российских властей "заслуживают сильной и постоянной реакции".

Напомним, помимо Сассоли и Юровой, под российские санкции попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии. Всего российский МИД ввел санкции против восьми представителей Евросоюза.

До этого, 2 марта, ЕС ввел санкции против семи российских чиновников через ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

А 22 марта ЕС утвердил еще одни санкции против России.

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