Порошенко закликав владу відреагувати на санкції Росії проти офіційних осіб ЄС

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу відреагувати на санкції Росії проти високопосадовців Європарламенту та Європейської комісії.
Про це Порошенко написав в Facebook.
"Російська зухвалість не має меж. Внесення до свого санкційного списку офіційних осіб ЄС в черговий раз демонструє відсутність намірів Москви змінювати свою поведінку. Кремль продовжує свідомо збільшувати рівень напруги та розкручувати ескалацію", - заявив Порошенко.
На його думку, відповідь Києва на цей крок проти ЄС має бути чітка і тверда.
"Треба солідаризуватися з трансатлантичним світом в єдиному фронті засудження російського агресора і підтримки наших справжніх друзів", - наголосив Порошенко.
Раніше повідомлялося, що Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.
Згодом у Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії.