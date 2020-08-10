У Порошенко призвали Беларусь воздерживаться от насильственных действий

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" выражает глубокую обеспокоенность событиям в Беларуси и призывает власть воздержаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы граждан. Об этом говорится в обращении политсилы на официальном сайте. "Белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти - гарантировать и обеспечить реализацию законных прав", - говорится в обращении.

В политсиле также отмечают, что уважение к демократии и демократических процедур, легитимность государственной власти, диалог с гражданским обществом и международная открытость является залогом дальнейшего укрепления белорусской государственности, ее экономического процветания и расцвета демократии.

"Партия "Европейская солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, которые уполномочены это делать. Сейчас мы призываем все стороны обеспечить открытый и мирный диалог по выходу из политического кризиса в Беларуси", - добавляют в Порошенко.

В обращении также отмечается, что крайне важно не допустить ситуации, при которой "для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны".

"Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовыми дать им надлежащий отпор. Украина исходит из принципов неоспоримого уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. Верим в весомые перспективы отношений партнерства и добрососедства между Украиной и Республикой Беларусь", - резюмируют у Порошенко.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах вновь приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

Как сообщало РБК-Украина, в Беларуси открыли уголовные дела из-за массовых беспорядков и насилия над правоохранителями.