Порошенко призвал власть определиться в своей позиции по событиям в Беларуси

Украинская власть должна определиться, или она на стороне цивилизованного мира и народа Беларуси, или на стороне авторитарного режима. Об этом говорится в обращении пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, передает пресс-служба политсилы.

"Продолжаю внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси. После 9 августа страна находится в новой политической реальности. Наша ответственность как соседнего государства, как настоящего друга и, наконец, как законодателя демократических правил в регионе - твердо заявить свою позицию", - заявил Порошенко.

По его мнению, украинская власть должна предоставить четкие ответы на актуальные вопросы, в частности:

признает ли Украина президентские выборы в Беларуси как такие, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими?

признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет дальше развивать с ним отношения?

поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа относительно проведения новых президентских и парламентских выборов в Беларуси?

что планирует делать Украина для обеспечения национальных интересов во время обсуждения вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС уже в эту среду?

поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применение силы против мирных граждан? Если так, то Украина введет аналогичные санкции на национальном уровне?

не время ли созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мероприятий с целью обеспечения национальной безопасности Украины, включительно с укреплением наших северных рубежей, в условиях усиления российского военного присутствия в Беларуси?

не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?

в условиях антиукраинской истерии со стороны белорусского режима и предательской позиции в вопросе передачи "вагнеревцев", или анализирует власть плюсы и минусы изменения Минска как переговорной площадке Трехсторонней контактной группы?

как украинская власть планирует противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь, сделать ее русской провинцией?

Политик убежден, официальный Киев должен как можно быстрее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует перемен ради будущего своей страны.

Напомним, ранее правозащитники заявили, что на протестах в Беларуси погибли не менее 5 человек.

При этом Министерство здравоохранения'я Беларуси официально признало гибель двух людей на протестах.

Отметим, что массовые протесты в Беларуси, которые сопровождались арестами и избиениями, вспыхнувших после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Часть белорусского общества не согласилась с такими результатами выборов и требует нового голосования.