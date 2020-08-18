Порошенко закликав владу визначитись у своїй позиції щодо подій в Білорусі

Українська влада має визначитись, чи вона на боці цивілізованого світу і народу Білорусі, чи на боці авторитарного режиму. Про це йдеться у звернені п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, передає прес-служба політсили.

"Продовжую уважно слідкувати за розвитком ситуації в Білорусі. Після 9 серпня країна перебуває у новій політичній реальності. Наша відповідальність як сусідньої держави, як справжнього друга і, нарешті, як законодавця демократичних правил в регіоні - твердо заявити свою позицію", - заявив Порошенко.

На його думку, українська влада має надати чіткі відповіді на актуальні питання, зокрема:

чи визнає Україна президентські вибори у Білорусі як такі, що не були ані вільними, ані справедливими, ані демократичними?

чи визнає Україна Лукашенка демократично обраним главою держави і буде далі розвивати з ним відносини?

чи підтримує офіційний Київ позицію цивілізованої спільноти і білоруського народу щодо проведення нових президентських і парламентських виборів у Білорусі?

що планує робити Україна для забезпечення національних інтересів під час обговорення питання Білорусі на екстреному саміті ЄС вже цієї середи?

чи підтримує офіційний Київ запровадження цільових санкцій ЄС проти осіб, причетних до брутального порушення прав людини та застосування сили проти мирних громадян? Якщо так, то чи запровадить Україна аналогічні санкції на національному рівні?

чи не час було б скликати засідання РНБО для затвердження комплексу заходів з метою забезпечення національної безпеки України, включно зі зміцненням наших північних рубежів, в умовах посилення російської військової присутності в Білорусі?

чи не час Україні переглянути політичні відносини з авторитарним режимом, який здійснює репресії проти власного народу і сфальсифікував результати виборів?

в умовах антиукраїнської істерії з боку білоруського режиму та зрадницької позиції в питанні передачі "вагнерівців", чи аналізує влада плюси й мінуси зміни Мінська як переговорного майданчику Тристоронньої контактної групи?

як українська влада планує протидіяти спробам Кремля анексувати Білорусь, зробити її російською провінцією?

Політик переконаний, офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися у своїй позиції й підтримувати білоруський народ, який демонструє мужність і твердість та вимагає змін заради майбутнього своєї країни.

Нагадаємо, раніше правозахисники заявили, що на протестах в Білорусі загинули не менше 5 осіб.

При цьому Міністерство охорони здоров'я Білорусі офіційно визнало загибель двох людей на протестах.

Зазначимо, масові протести в Білорусі, які супроводжувалися арештами та побиттями, спалахнули після президентських виборів 9 серпня, на яких в черговий раз з великим відривом переміг Олександр Лукашенко. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.