Порошенко призвал украинцев к общей молитве 7 января за создание ПЦУ

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Молитва должна начаться в 10 утра на Софийской площади

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев собраться 7 января на Софийской площади для общей молитвы за утверждение Единой поместной православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Молитва должна начаться в 10:00 утра.

"Призываю всех неравнодушных украинцев собраться 7 января в 10 утра на Софийской площади, чтобы совместно помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил Единую поместную православную церковь Украины", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент отметил, что примет участие в божественной литургии на Рождество, которую совершит предстоятель ПЦУ Епифаний.

"Завтра в великий праздник Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит божественную литургию - историческую и знаковую для всей Украины. Вместе со всеми верующими я также приму участие в литургии", - сообщил он.

Напомним, сегодня Вселенский патриархат предоставил томос ПЦУ. Таким образом, Православная церковь Украины юридически вышла из подчинения другой поместной церкви, то есть РПЦ, и будет подчиняться той, которая дает автокефалию, - а именно Константинопольскому патриархату.

РБК-Украина также писало, что Порошенко раскритиковал заявления РФ о подкупе Вселенского патриарха Варфоломея для получения Украиной томоса. Президент также полагает, что Варфоломей является сооснователем новой Украины.