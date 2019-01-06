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Порошенко закликав українців до спільної молитви 7 січня за створення ПЦУ

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 17:41
Порошенко закликав українців до спільної молитви 7 січня за створення ПЦУ
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Молитва має розпочатися о 10 ранку на Софійському майдані

Президент України Петро Порошенко закликав українців зібратись 7 січня на Софійському майдані для спільної молитви за утвердження Єдиної помісної православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Порошенко закликав українців до спільної молитви 7 січня за створення ПЦУ

Молитва має розпочатися о 10 годині ранку.

"Закликаю усіх небайдужих українців зібратись 7 січня о 10 ранку на Софійському майдані, аби спільно помолитись Господу Богу за те, що відродив та утвердив Єдину помісну православну церкву України", - підкреслив глава держави.

Крім того, президент зазначив, що візьме участь у божественній літургії на Різдво, яку звершить предстоятель ПЦУ Епіфаній.

"Завтра у величне свято Різдва Христового предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить божественну літургію - історичну та знакову для всієї України. Разом з усіма вірянами я також візьму участь у літургії", - поінформував він.

Нагадаємо, сьогодні Вселенський патріархат надав томос ПЦУ. Таким чином, Православна церква України юридично вийшла з підпорядкування іншої помісної церкви, тобто РПЦ, і буде підкорятися тій, яка дає автокефалію, - а саме Константинопольського патріархату.

РБК-Україна також писало, що Порошенко розкритикував заяви РФ про підкуп Вселенського патріарха Варфоломія для отримання Україною томосу. Президент також вважає, що Варфоломій є співзасновником нової України.

Порошенко розкритикував заяви РФ про підкуп Варфоломія для отримання томосу Порошенко назвав Варфоломія співзасновником нової України
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