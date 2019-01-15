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Порошенко призвал Раду начать десятую сессию с изменений в Конституцию

Новости » Политика    15.01.2019 - 11:48
Порошенко призвал Раду начать десятую сессию с изменений в Конституцию
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы также должны внести изменения в Конституцию о переименования Днепропетровской области

Президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов начать следующую десятую сессию Верховной рады с внесения изменений в Конституцию Украины. Об этом сообщила представитель президента в парламенте, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко назвала голосование за соответствующий законопроект важной незавершенной задачей парламента.

"Президент Украины Петр Порошенко призывает парламент начинать десятую сессию с важной незавершенной парламентом задачи проголосовать за изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО", - заявила представитель президента в ВР.

По ее словам, народные депутаты также должны вернуться к завершению декоммунизации Днепропетровской области.

"Также необходимо завершить процесс изменения названия Днепровской области. Это также изменения в Конституцию", - добавила парламентарий.

Напомним, ранее глава государства настаивал на принятии Верховной радой изменений в Конституцию Украины по курсу в Европейский союз и НАТО в феврале 2019 года.

Как писало РБК-Украина, 22 ноября прошлого года парламент принял за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Закон за основу поддержали 311 парламентариев.

Добавим, Конституционный суд Украины в конце ноября опубликовал решение, согласно которому изменения в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз признаны конституционными.

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