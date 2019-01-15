Порошенко закликав Раду почати десяту сесію зі змін до Конституції

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи також мають внести зміни до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області

Президент України Петро Порошенко закликав народних депутати розпочати наступну десяту сесію Верховної ради із внесення змін до Конституції України. Про це повідомила представник президента в парламенті, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко назвала голосування за відповідний законопроект важливим незавершеним завданням парламенту.

"Президент України Петро Порошенко закликає парламент розпочинати десяту сесію із важливого незавершеного парламентом завдання проголосувати за зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО", - заявила представник президента у ВР.

За її словами, народні депутати також мають повернутися до завершення декомунізації Дніпропетровської області.

"Також необхідно завершити процес зміни назви Дніпровської області. Це також зміни до Конституції", - додала парламентар.

Нагадаємо, раніше глава держави наполягав на прийнятті Верховною радою змін до Конституції України щодо курсу до Європейського союзу і НАТО в лютому 2019 року.

Як писало РБК-Україна, 22 листопада минулого року парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Закон за основу підтримали 311 парламентарів.

Додамо, Конституційний суд України в кінці листопада опублікував рішення, згідно з яким зміни до Конституції у частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз визнані конституційними.