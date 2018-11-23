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Порошенко закликав припинити акції "євроблях"

Новини » Політика    23.11.2018 - 08:55
Порошенко закликав припинити акції "євроблях"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що податки від розмитнення авто підуть на "добру справу"

Президент України Петро Порошенко закликає припинити акції протести власників авто на іноземних номерах ("євроблях"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост на його сторінці у Facebook.

Порошенко назвав підписані закони про розмитнення "євроблях" компромісом  між державою і власниками авто.

"Щоб останні не мали жодного сумніву, що їхні гроші йдуть на добру справу, їх вирішили в цільовий спосіб направити на допомогу пенсіонерам. Від Пенсійного фонду вимагатиму регулярно звітувати про обсяги коштів, одержаних від легалізації авто", - йдеться в повідомленні.

Він також закликав власників авто скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматись від акцій протесту.

Порошенко закликав припинити акції &quot;євроблях&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко підписав закони про розмитнення авто на "євробляхах". Цими законами пропонується впровадити нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилити штрафи за порушення термінів розмитнення "євроблях".

Раніше також стало відомо, що власники "євроблях" припинили протести. Активісти заявили, що більше не будуть блокувати дороги, однак пообіцяли прийняти новий план дій.

 

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