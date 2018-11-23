Порошенко закликав припинити акції "євроблях"

Порошенко заявив, що податки від розмитнення авто підуть на "добру справу"
Президент України Петро Порошенко закликає припинити акції протести власників авто на іноземних номерах ("євроблях"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост на його сторінці у Facebook.
Порошенко назвав підписані закони про розмитнення "євроблях" компромісом між державою і власниками авто.
"Щоб останні не мали жодного сумніву, що їхні гроші йдуть на добру справу, їх вирішили в цільовий спосіб направити на допомогу пенсіонерам. Від Пенсійного фонду вимагатиму регулярно звітувати про обсяги коштів, одержаних від легалізації авто", - йдеться в повідомленні.
Він також закликав власників авто скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматись від акцій протесту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко підписав закони про розмитнення авто на "євробляхах". Цими законами пропонується впровадити нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилити штрафи за порушення термінів розмитнення "євроблях".
Раніше також стало відомо, що власники "євроблях" припинили протести. Активісти заявили, що більше не будуть блокувати дороги, однак пообіцяли прийняти новий план дій.