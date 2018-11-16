Порошенко призвал представителей США и Европарламента усилить санкции против России

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В частности, это связано с вмешательством России в избирательный процесс в Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института США и Европейского парламента и призвал усилить санкции против России в связи с вмешательством в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Как сообщается, глава государства обсудил с представителями НДИ и ЕП прогресс на пути реформ в государстве, предвыборную ситуацию в стране и последнее развитие событий на оккупированных Россией территориях Украины - на Донбассе и в Крыму, а также привел примеры вмешательства России в избирательный процесс в Украине и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора.

"Во время встречи также говорилось о том, что президентские и парламентские выборы в Украине в 2019 году в коем случае не является преградой ни для минского, ни норманнского процессов", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин вчера заявил, что РФ будет работать с любыми новыми властями Украины. Он также отметил, что "другого пути нет, и все равно придется договариваться".

Также Путин заявил, что "действующая власть Украины не способна урегулировать ситуацию на Донбассе".

В свою очередь, в пресс-службе Порошенко отметили, что заявления Путина о готовности сотрудничать с "любой новой властью" в Украине является примером вмешательства России в избирательный процесс.