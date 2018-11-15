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Путин заявил, что действующие власти Украины "не способны урегулировать ситуацию на Донбассе"

Новости » Политика    15.11.2018 - 12:31
Путин заявил, что действующие власти Украины "не способны урегулировать ситуацию на Донбассе"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин также заявил, что РФ будет работать с любыми новыми властями Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действующие власти Украины "не способны урегулировать ситуацию на Донбассе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Путин также заявил, что РФ будет работать с любыми новыми властями Украины. Он также отметил, что "другого пути нет, и все равно придется договариваться".

"Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можем рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях (на Донбассе, - ред.)...Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения", - сказал он. 

Напомним, ранее Путин заявлял, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения и договариваться с новым руководством Украины

Добавим, в сентябре текущего года Украина приняла решение о разрыве договора о дружбе с Россией, Украина передала РФ ноту о расторжении договора, в которой детально обосновываются все нарушения Россией положений этого договора.

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