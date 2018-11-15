У Порошенка заявили, що РФ втручається в президентські вибори в Україні ще до їхнього початку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначається, що питання влади в Україні буде вирішувати не Кремль, а український народ

Заяви президента Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна про готовність співпрацювати з "будь-якою новою владою" в Україні є прикладом втручання Росії у виборчий процес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Петра Порошенка Святослава Цеголко на сторінці Facebook.

Зокрема, він зазначив, що сьогоднішні заяви Путіна "є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні, незважаючи на те, що кампанія ще навіть не почалася".

"Питання влади в Україні буде вирішувати не Кремль, а український народ", - написав він.

Нагадаємо, Володимир Путін сьогодні заявив, що РФ буде працювати з будь-якою новими владою України. Він також зазначив, що "іншого шляху немає, і все одно доведеться домовлятися".

Також Путін заявив, що чинна влада України "не здатна врегулювати ситуацію на Донбасі".

Раніше Путін заявляв, що розраховує на те, що йому вдасться вибудовувати відносини і домовлятися з новим керівництвом України.