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Порошенко закликав представників США та Європарламенту посилити санкції проти Росії

Новини » Вибори Президента 2019    16.11.2018 - 20:22
Порошенко закликав представників США та Європарламенту посилити санкції проти Росії
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Зокрема, це пов'язано з втручанням Росії у виборчий процес в Україні

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Національного демократичного інституту США та Європейського парламенту і закликав посилити санкції проти Росії у зв'язку із втручанням у виборчий процес в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Як повідомляється, глава держави обговорив з представниками НДІ та ЄП прогрес на шляху реформ в державі, передвиборчу ситуацію в країні та останній розвиток подій на окупованих Росією територіях України - на Донбасі та в Криму, а також назвав приклади втручання Росії у виборчий процес в Україні і закликав західних партнерів посилити санкційний тиск на країну-агресора.

"Під час зустрічі також йшлося про те, що президентські та парламентські вибори в Україні у 2019 році в жодному разі не є перепоною ані для мінського, ані норманського процесів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Путін вчора заявив, що РФ буде працювати з будь-якою новими владою України. Він також зазначив, що "іншого шляху немає, і все одно доведеться домовлятися".

Також Путін заявив, що чинна влада України "не здатна врегулювати ситуацію на Донбасі".

У свою чергу, у прес-службі Порошенка зазначили, що заяви Путіна про готовність співпрацювати з "будь-якою новою владою" в Україні є прикладом втручання Росії у виборчий процес. 

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