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Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут

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Четвер 20 квітня 2023 20:22
Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила два БПЛА Poseidon, а також шини та генератори. Бригада зараз тримає позиції на Донеччині, у найгарячіших місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

За словами Порошенка, у цієї моделі БПЛА більш потужна батарея, більш нове і якісне програмне забезпечення.

"Ця "пташка" дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи щодо нічного бачення. І її так просто не зіб’єш, як "квадрік", - додає Порошенко.

У бригаду також передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF: для того, щоб оператор, пілот, артилерист, розвідник, всі були всередині і мали можливість ефективно виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що українські військові стримують росіян у динамічних боях у Бахмуті та завдають їм значних втрат.

Окрім того, у ЗСУ повідомляли, що українські бійці у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру.

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Петро Порошенко Бахмут
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