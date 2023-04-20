Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила два БПЛА Poseidon, а також шини та генератори. Бригада зараз тримає позиції на Донеччині, у найгарячіших місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

За словами Порошенка, у цієї моделі БПЛА більш потужна батарея, більш нове і якісне програмне забезпечення.

"Ця "пташка" дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи щодо нічного бачення. І її так просто не зіб’єш, як "квадрік", - додає Порошенко.

У бригаду також передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF: для того, щоб оператор, пілот, артилерист, розвідник, всі були всередині і мали можливість ефективно виконувати бойові завдання.