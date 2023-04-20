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Порошенко привез технику военным под Бахмут

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Четверг 20 апреля 2023 20:22
Порошенко привез технику военным под Бахмут Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко привез бойцам 24-й ОМБр имени короля Даниила два БПЛА Poseidon, а также шины и генераторы. Бригада сейчас держит позиции в Донецкой области, в самых горячих местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

По словам Порошенко, у этой модели БПЛА более мощная батарея, более новое и качественное программное обеспечение.

"Эта "птичка" очень далеко летает, очень далеко видит, имеет уникальные системы относительно ночного видения. И ее так просто не собьешь, как "квадрик", - добавляет Порошенко.

В бригаду также передадут пункт управления на базе грузовика DAF: для того чтобы оператор, пилот, артиллерист, разведчик, все были внутри и имели возможность эффективно выполнять боевые задания.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера .

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Петр Порошенко Бахмут
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