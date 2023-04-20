Порошенко привез технику военным под Бахмут

Пятый президент Петр Порошенко привез бойцам 24-й ОМБр имени короля Даниила два БПЛА Poseidon, а также шины и генераторы. Бригада сейчас держит позиции в Донецкой области, в самых горячих местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

По словам Порошенко, у этой модели БПЛА более мощная батарея, более новое и качественное программное обеспечение.

"Эта "птичка" очень далеко летает, очень далеко видит, имеет уникальные системы относительно ночного видения. И ее так просто не собьешь, как "квадрик", - добавляет Порошенко.

В бригаду также передадут пункт управления на базе грузовика DAF: для того чтобы оператор, пилот, артиллерист, разведчик, все были внутри и имели возможность эффективно выполнять боевые задания.