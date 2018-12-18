ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко приветствовал принятие Генассамблеей резолюции по милитаризации Крыма

Новости » Политика    18.12.2018 - 02:46
Порошенко приветствовал принятие Генассамблеей резолюции по милитаризации Крыма
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу главы государства в Facebook.

"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля. Цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия, как на суше, так и на море", - написал Порошенко.

Он отметил солидарную поддержку партнеров с самой высокой мировой трибуны.

"Агрессивно милитаризируя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок. Сначала, оккупацией украинского Крыма, он растоптал принцип нерушимости границ. А теперь хочет превратить Черноморско-Азовский регион в серую зону своего исключительного контроля. Сейчас под прицелом Кремля – не только свобода судоходства, но и режим нераспространения ядерного оружия", - добавил он.

 

Приветствую принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей....

Опубликовано Петром Порошенко Понеділок, 17 декабря 2018 г.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, что призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Крыма Порошенко открыл соревнования в новом спорткомплексе в Днепропетровской области
Новости Украины ООНПорошенко ПетрКрымрезолюция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь