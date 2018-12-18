Порошенко приветствовал принятие Генассамблеей резолюции по милитаризации Крыма

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу главы государства в Facebook.

"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля. Цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия, как на суше, так и на море", - написал Порошенко.

Он отметил солидарную поддержку партнеров с самой высокой мировой трибуны.

"Агрессивно милитаризируя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок. Сначала, оккупацией украинского Крыма, он растоптал принцип нерушимости границ. А теперь хочет превратить Черноморско-Азовский регион в серую зону своего исключительного контроля. Сейчас под прицелом Кремля – не только свобода судоходства, но и режим нераспространения ядерного оружия", - добавил он.

Приветствую принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей.... Опубликовано Петром Порошенко Понеділок, 17 декабря 2018 г.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, что призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.