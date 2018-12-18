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ГА ООН ухвалила резолюцію, що закликає РФ вивести війська з Криму

Новини » Політика    18.12.2018 - 00:35
ГА ООН ухвалила резолюцію, що закликає РФ вивести війська з Криму
Фото: ООН (un.org)

Резолюція засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному та Азовському морях

Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Постійне представництво України при ООН в Twitter.

Так, резолюція засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному та Азовському морях.

"Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях", - йдеться в повідомленні. 

"За" українську резолюцію проголосували 66 держав, "проти" проголосували 19, утримались 72 делегата.

Зазначимо, Генеральна Асамблея ООН розглядала проект резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів", ініційований Україною і представлений від імені групи держав.

Так, резолюція про мілітаризації відкриває новий напрям протидії російської агресії в Криму та акваторії Чорного і Азовського морів з безпеки. 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про підготовку Україною збройної провокації  до кінця 2018 року.

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