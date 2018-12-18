Порошенко привітав ухвалення Генасамблеєю резолюції щодо мілітаризації Криму

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент привітав ухвалення резолюції щодо мілітаризації Криму та акваторії Чорного та Азовського морів

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо мілітаризації Криму та акваторії Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку глави держави у Facebook.

"Сьогодні зроблено ще один важливий крок на шляху до деокупації Криму. Резолюція засвідчила однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої протиправної поведінки Кремля. Цивілізований світ вкрай занепокоєний небезпекою, яку несе Росія як на суші, так і на морі", - написав Порошенко.

Він відзначив солідарну підтримку партнерів з найвищої світової трибуни.

"Агресивно мілітаризуючи регіон, Кремль продовжує дестабілізувати світову стабільність і порядок. Спершу, окупацією українського Криму, він розтоптав принцип непорушності кордонів. А тепер хоче перетворити Чорноморсько-Азовський регіон на сіру зону свого виключного контролю. Нині під прицілом Кремля – не лише свобода судноплавства, а й режим нерозповсюдження ядерної зброї", - додав він.

Вітаю ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції щодо мілітаризації Криму та акваторії Чорного та Азовського морів.... Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму.

Резолюція засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному та Азовському морях.