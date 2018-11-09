Порошенко не прийняв заяву Луценка про відставку

Фото: Юрій Луценко (з відкритих джерел)

В АПУ заявили, що перед Луценком "стоять важливі завдання"

В прес-службі Адміністрації президента України повідомили, що Петро Порошенко не прийняв заяву генпрокурора Юрія Луценка про відставку з посади. Про це РБК-Україна повідомили джерела в адміністрації президента.

Як повідомляється, в АПУ заявили, що перед Луценком "стоять важливі завдання".

"Президент повернув заяву генпрокурора, враховуючи, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті", - повідомили в прес-службі АПУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 листопада в ході виступу в парламенті із звітом про хід розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Луценко заявив, що має намір подати главі держави заяву про відставку. При цьому генпрокурор попросив нардепів розглянути цю заяву на цьому тижні.

У той же день перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко зазначила, що правляча коаліція не прийме відставку Луценка. У Раді також провели рейтингове голосування, за результатами якого відставку Луценка підтримали лише 38 депутатів.

Вже 7 листопада прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила, що генпрокурор передав Порошенку заяву про відставку.

Зазначимо, що за словами джерел РБК-Україна, Луценко заздалегідь погодив заяву про відставку з Порошенком та його оточенням. Крім того, джерела РБК-Україна вважають, що всі, в тому числі і сам Луценко, розуміли, що голосів для його відставки в Раді не буде.