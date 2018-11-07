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Заявление Луценко об отставке было согласовано с Порошенко, - источник

Новости » Политика    07.11.2018 - 09:27
Фото: Юрий Луценко (УНИАН)
Фото: Юрий Луценко (УНИАН)

Луценко понимает, что голосов за его отставку в Раде не будет

Генпрокурор Юрий Луценко заранее согласовал заявление об отставке с президентом Украины Петром Порошенко и его окружением. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра на публику: зачем генпрокурор Юрий Луценко просил депутатов его уволить".

В частности, по информации РБК-Украина, вчерашнее заявление Луценко в Верховной раде о готовности подать заявление об отставке не стало сюрпризом для команды Порошенко. Кроме того, по данным источников, это было согласовано с президентом и его ближайшим окружением, поэтому там не беспокоились по поводу возможного развития событий. Все, в том числе и сам Луценко, понимали, что голосов для его отставки в Раде не будет.

"Луценко выглядел намного лучше, чем Аваков (Арсен Аваков, министр внутренних дел, - ред.), который провалил расследование по делу (Екатерины, - ред.) Гандзюк и других активистов. Он держится за должность, Луценко не держится. Это скорее  политический шаг. Он показал, что если есть вопросы или недоверие, то он готов уйти", - отметил один из собеседников из команды Порошенко.

В то же время источники в "Народном фронте" расценили заявление генпрокурора как "фарс" и "пиар".

"Это не более чем очередной пиар. Он прекрасно понимал, что голосов под его увольнение не будет", - рассказал изданию один из "фронтовиков".

Напомним, накануне в ходе выступления с докладом о расследовании нападения на активистку Екатерину Гандзюк Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Это якобы стало реакцией на утечку одной из версий преступления.

Также генпрокурор отметил, что вся информация по делу Гандзюк будет засекречена.

 

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