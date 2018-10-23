Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко встретился с послами 4 стран

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Израиля, Катара, Бельгии и Исландии в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, новоназначенным послом Израиля в Украине стал Йоэль Лион. В ходе встречи посол Израиля и Порошенко обсудили углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Также было акцентировано внимание на важности подписания в ближайшее время Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Послом Катара в Украине стал Гади Аль-Гаджри, в ходе встречи с которым Порошенко отметил важность открытия в ноябре работы совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Кроме того, Порошенко поблагодарил катарскую сторону за неизменную четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Порошенко принял верительные грамоты посла Бельгии Алекса Ленардса. В ходе встречи стороны высказались за необходимость усиления политического диалога и сотрудничества в рамках ООН.

Послом Исландии в Украине стал Арни Тор Сигурдссон, в ходе беседы с которым Порошенко акцентировал на важности активизации торгово-экономического сотрудничества между странами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре текущего года Порошенко принял верительные грамоты от послов 5 стран: Словакии, Малайзии, Новой Зеландии, Панамы и Таиланда.