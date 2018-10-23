Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зустрівся із послами 4 країн

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Ізраїля, Катару, Бельгії та Ісландії в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, новопризначеним послом Ізраїлю в Україні став Йоель Ліон. У ході зустрічі посол Ізраїлю та Порошенко обговорили поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Також було акцентовано на важливості підписання найближчим часом Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Послом Катару в Україні став Гаді Аль-Гаджрі, у ході зустрічі з яким Порошенко наголосив на важливості започаткування у листопаді роботи спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва.

Крім того, Порошенко подякував катарській стороні за незмінну чітку підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Також Порошенко прийняв вірчі грамоти посла Бельгії Алекса Ленардса. У ході зустрічі сторони висловилися за необхідність посилення політичного діалогу та співпраці в рамках ООН.

Послом Ісландії в Україні став Арні Тор Сігурдссон, у ході бесіди з яким Порошенко акцентував на важливості активізації торговельно-економічного співробітництва між країнами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні поточного року Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів 5 країн: Словаччини, Малайзії, Новій Зеландії, Панами і Таїланду.