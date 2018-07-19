Порошенко принял верительные грамоты посла Кыргызстана в Украине

Порошенко предложил оживить динамику диалога между Украиной и Кыргызстаном в различных сферах

Президент Украины Петр Порошенко 19 июля принял верительные грамоты посла Кыргызстана в Украине Жусупбека Шариповича Шарипова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, в ходе встречи Порошенко и новоназначенный посол Кыргызстана в Украине отметили неизменность позиций двух стран по укреплению и развитию двустороннего сотрудничества.

В частности, Порошенко предложил оживить динамику диалога между странами в различных сферах. Также стороны отметили важность интенсификации торгово-экономического сотрудничества, а также проведения двусторонних бизнес-форумов.

"Особое внимание было уделено вопросам эффективного взаимодействия сторон в рамках международных организаций по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко принял верительные грамоты посла Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби. В частности, в ходе встречи с новоназначенным послом Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев.