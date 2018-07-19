Порошенко принял верительные грамоты посла Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби

Президент Украины Петр Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев. С такой инициативой Порошенко выступил, принимая верительные грамоты посла Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, общаясь с послом Марокко, Порошенко выразил надежду на активизацию политического диалога между странам для развития двустороннего сотрудничества.

"Глава государства предложил марокканской стороне принять решение об отмене визовых требований для украинских граждан, которые посещают Марокко с туристической целью", - сообщает пресс-служба Порошенко.

Кроме того, стороны подчеркнули важность налаживания взаимодействия между Украиной и Морокко в рамках ООН и в процессе получения Украиной статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

Напомним, в мае заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица принял у Эль Фауз Ашаби копии верительных грамот.