Порошенко прийняв вірчі грамоти посла Киргизстану в Україні

Порошенко запропонував пожвавити динаміку діалогу між Україною та Киргизстаном в різних сферах

Президент України Петро Порошенко 19 липня прийняв вірчі грамоти посла Киргизстану в Україні Жусупбека Шаріповича Шаріпова. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Так, у ході зустрічі Порошенко та новопризначений посол Киргизстану в Україні відзначили незмінність позицій двох країн щодо зміцнення та розвитку двосторонньої співпраці.

Зокрема, Порошенко запропонував пожвавити динаміку діалогу між країнами в різних сферах. Також сторони наголосили на на важливості інтенсифікації торговельно-економічної співпраці, а також проведення двосторонніх бізнес-форумів.

"Окрему увагу було приділено питанням ефективної взаємодії сторін у рамках міжнародних організацій з питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко прийняв вірчі грамоти посла Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі. Зокрема, у ході зустрічі з новопризначеним послом Порошенко запропонував Марокко скасувати візи для українців.