Порошенко: критики Минских договоренностей не предложили собственного мирного плана

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, власть так и не предложила адекватной альтернативы для гарантий мира на Донбассе

Команда действующего президента пришла к власти почти год назад, в частности, и на критике Минских соглашений, однако до сих пор не предложила ни одной адекватной альтернативы для гарантий мира на Донбассе. Об этом в статье для "Украинской правды", приуроченной к 5-й годовщине Минских соглашений, написал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф до того комплекта документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск)", - пишет Порошенко.

Порошенко акцентировал внимание, что альтернативу Минским домоленостям власть так и не предложили.

"И знаете почему? Потому что ее нет и теперь, когда пространство для маневра у Украины значительно шире. А в ситуации пятилетней давности не было и подавно", - добавил Порошенко.

Порошенко также подчеркнул, что никогда не идеализировал Минск и никому не желал бы оказаться в тех обстоятельствах, которые сложились накануне переговоров в феврале 2015 года.

"Не имея ресурса одолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатично и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта", - добавил Порошенко.

Политик убежден, Минские соглашения дают шанс формулировать жесткие требования к России, и не выпрашивать, а требовать у него мира.

"Была бы только на то политическая воля. Дорожная карта с четкой последовательностью пунктов, возврат к хорошо разработанной нами идеи миротворцев ООН, отсутствие аврала в подготовке выборов на оккупированных территориях (о осень текущего года и речи быть не может), не уговоры, а давление на Путина, – все это является возможным и необходимым на основе тех договоренностей в Минске, которые были обработаны с сентября 2014 по февраль 2015 года", - резюмировал Порошенко.

Как писало РБК-Украина, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.