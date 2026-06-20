Порошенко приєднався до відмови від польського ордена і пояснив своє рішення

П'ятий президент України відмовився від Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. Рішення він назвав відповіддю на дії польського президента Навроцького, але водночас поклав відповідальність за кризу на обидві країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву п'ятого президента України Петра Порошенка.
Порошенко заявив, що вважає рішення Навроцького "помилковим і несправедливим по відношенню до народу України", і нагадав, що Кремль вже привітав польського президента.
"І у випадку Зеленського, і в моєму випадку нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу", – підкреслив Порошенко.
За його словами, він ще два тижні тому обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо не вдасться переконати Навроцького. "На жаль, не вдалося", – додав він.
Порошенко погодився зі словами Туска "якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший" і Сікорського "переможцем у війні за історію та ордени може стати лише Москва".
Водночас він поставив запитання і до української влади: хто підставив українську державу, допустивши перетворення складних сторінок історії на інструмент конфронтації? Хто не побачив, що від ескалації виграє лише Москва?
Порошенко наголосив, що криза між Києвом і Варшавою – це не лише дипломатія, а питання безпеки. За його словами, Росія через "агентів впливу і корисних ідіотів" намагається руйнувати логістику підтримки України на заході.
"Для нас Жешув – це не просто польське місто. Це один із символів міжнародної солідарності з Україною", – заявив він.
Порошенко запропонував з понеділка шукати рішення для подолання кризи і нагадав формулу Івана Павла II: "Прощаємо і просимо прощення".
"Політики можуть собі дозволити політичні жести, але дипломати мають не орденами кидатися, а долати кризу", – підсумував п'ятий президент.
Нагадаємо, Порошенко став четвертим українським президентом, який повернув нагороду. Раніше від Ордена Білого Орла відмовились Зеленський, а потім Кучма і Ющенко.
Приводом для кризи стало рішення Зеленського перейменувати військову частину на честь УПА. Президент Польщі Навроцький у відповідь ініціював скасування ордена Зеленському.
Керівник ОП Буданов провів закриті переговори у Варшаві, де, за даними РБК-Україна, вдалося зупинити "найгірший сценарій".
Прем'єр Туск заявляв, що "конфлікти навколо історії можуть мати негативні наслідки для майбутнього", а глава МЗС Сікорський попереджав, що "переможцем у війні за історію та ордени може стати лише Москва".