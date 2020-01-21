Порошенко придет в Госбюро расследований 24 января, - адвокат

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 21 января, в связи с тем, что на эту дату ему не было вручено официальную повестку, но он придет свидетельствовать в бюро в пятницу, 24 января. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

"Обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка - документ - есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", - отметил Головань.

Кроме того, адвокат напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее, чем за 3 дня до допроса. Поэтому 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.

Напомним, в понедельник, 20 января, Петр Порошенко, отменив визит в Давос на экономический форум, лично посетил Государственное бюро расследований, чтобы получить повестки о вызове свидетеля. По словам адвоката, повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий.

Как писало РБК-Украина, Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

В начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.