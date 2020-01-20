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Адвокат Порошенко: голос следователя ГБР отправят на фоноскопическую экспертизу

Новости » Политика     20.01.2020 - 17:43
Адвокат Порошенко: голос следователя ГБР отправят на фоноскопическую экспертизу
Фото: Игорь Головань (УНИАН)

Адвокат намерен установить незаконное воздействие на следствие со стороны экс-главы ГБР

Адвокат пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань намерен осуществить международную фоноскопическую экспертизу записи интервью следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого, чтобы подтвердить незаконное воздействие на следствие экс-главы ГБР Романа Трубы и должностных лиц Офиса президента. Об этом Головань сообщил на своей странице в Facebook, комментария сегодняшний визит Порошенко в ГБР.

Отметим, что в понедельник, 20 января 2020 года, Петр Порошенко, отменив визит в Давос на экономический форум, посетил Государственное бюро расследований, чтобы получить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК.

"Петр Порошенко сегодня пришел получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 года (дело о Минских соглашениях), на 31 января 2020 года (дело моряков), 11 февраля 2020 года (дело о судебной реформе). Как видим, два производства из трех “расследуются” ГБР явно в интересах России. Подчеркиваю, никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось", - написал адвокат.

Головань добавил, что Порошенко намерен посетить ГБР еще 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и во всех других производствах. "Повестки вручал начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Корецкий. Тот же Корецкий, вероятный участник диалогов “Трубу прорвало”", - добавил адвокат.

Как отметил адвокат, Корецкий направил в суд письмо с просьбой разобраться, почему именно Головань направлял повестки участникам судебного процесса.

"Такая возможность в гражданском процессе прямо предусмотрена законом. Согласно части 6 статьи 128 Гражданского процессуального кодекса Украины, стороне или ее представителю с их согласия могут быть выданы судебные повестки для вручения соответствующим участникам судебного процесса", - резюмировал адвокат.

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